عمدة واشنطن: تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة الأميركية

أعلنت عمدة ​واشنطن​ موريل باوزر، عن "تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في العاصمة الأميركية"، مشيرة الى ان "الكشف اثبت إصابة رجل في الخمسينيات من عمره بالفيروس وأعراض الإصابة ظهرت عليه لأول مرة أواخر شباط الماضي، وهو لجأ إلى المستشفى يوم الخميس الماضي".

ولفتت العمدة إلى أن "المصاب لم يغادر البلاد في الآونة الأخيرة وليست هناك معلومات عن وجود اتصالات بينه و​حالات​ إصابة مؤكدة أخرى، والسلطات شرعت في العمل على تحديد تحركات الرجل في الأسابيع الأخيرة.