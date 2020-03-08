أكد الوزير السابق ​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "بعد الاستماع الى خطاب رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ وبعد قراءته جيداً، شعرت أنني أمام رجل دولة يتقن تشخيص مكامن العلل الوطنية ويطرق باب علاجها بثقة العارف بالداء و​الدواء​".

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كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد: بعد استماعي لخطاب دياب شعرت أنني أمام رجل دولة يتقن تشخيص مكامن العلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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