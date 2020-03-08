القبض على لبنانية بتهمة السرقة في طورزا

القى مكتب معلومات بشري - ​زغرتا​ في ​قوى الأمن الداخلي​، القبض على السيدة (م.ع) من الجنسية اللبنانية، بتهمة سرقة مبلغ 16 مليون و500 ألف ليرة لبنانية وبطاقة ائتمانية من أحد المنازل في بلدة طورزا، وتم سوقها للتحقيق معها بناء على إشارة ​القضاء​ المختص حيث اعترفت بالسرقة، وعليه اصدرت ​النيابة العامة​ مذكرة توقيف في حقها.

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