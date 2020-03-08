كلودين عون: فجوة عدم المساواة بين الجنسين تؤثّر سلباً على النموّ الاقتصادي

اشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ال​لبنان​ية كلودين عون روكز الى انه يجب ان نبني مجتمع متوازن، وهذا المجتمع لا يبنى الا بقانون موحد للاحوال الشخصية لانصاف المراة. واوضحت ان لبنان متاخر على صعيد التشريع، رغم ان ​المرأة اللبنانية​ موجودة على الصعيد الاجتماعي، والموضوع بحاجة الى قرار من الافرقاء السياسيين، واليوم فجوة عدم المساواة بين الجنسين تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

ودعت كلودين عون في حديث تلفزيوني، الى مشاورات وطنية نحدّد خلالها رؤيتنا للبلد في السنوات المئة المقبلة، ولفتت الى ان الهيئة تدرس كلّ القوانين وستكون هناك مسودة واحدة، والمطلوب اليوم فقط قرار. ورات ان الكوتا النسائية آلية لخرق الثقافة النمطية التي تضع المرأة في صورة خارج الحياة السياسية.