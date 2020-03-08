باسيل: المرأة هي روح البيت وطاقة المجتمع ومحرّك الوطن بالحياة العامّة

أعتبر رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​المرأة​ هي روح البيت، وطاقة المجتمع، ومحرّك الوطن ب​الحياة​ العامّة، مطرح ما بتحلّ بيزيد الانتاج وبيتراجع ​الفساد​ وبالحياة الخاصة هي الأم والأخت هي الزوجة والبنت هي أغلى ما في الحياة".

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