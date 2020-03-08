وجه عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي،"تحية تقدير للمرأة اللبنانية التي تحملت الكثير، ولا زالت تتحمل كل أنواع المعاناة، وهمّ ​المستقبل​ مما أوصلونا اليه في يومك تبقين الرمز الأسمى للبذل والقدوة في العطاء والتضحية".

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كانت هذه تفاصيل خبر سعد: تحية تقدير للمرأة اللبنانية وفي يومك تبقين الرمز الأسمى للبذل والقدوة بالعطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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