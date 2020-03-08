تعليق الجلسات لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية لغاية 13 اذار

اصدر ​مجلس القضاء الشرعي​ الأعلى الذي يرأسه مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ قرارا بتعليق الجلسات لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية اعتباراً من يوم الاثنين في 09/03/2020م ولغاية يوم الجمعة الواقع في 13/03/2020م ضمناً"، على أن تستثنى الأمور الإدارية وتلك المتعلقة باتخاذ التدابير المستعجلة، وذلك نظراً للظروف التي يمرُّ بها لبنان، خاصة فيما يتعلَّق بفيروس "​الكورونا​"، وكتدبير احتياطي مؤقت.

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