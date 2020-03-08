علامة: المرأة هي الإنسانة التي لا تكتمل إنسانيتنا إن لم نصون حقوقها

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "​المرأة​ هي والدتي التي رعتني وساندت أبي، هي الأخت التي تهب الحنان، هي زوجتي التي إتحدت وإياها لنكوّن عائلة ونستمر، هي زميلتي في العمل والفكرة الجميلة التي تزيّن كل مكان حلّت فيه، المرأة هي الإنسانة التي لا تكتمل إنسانيتنا إن لم نصون حقوقها ونحترم خصوصيتها".

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