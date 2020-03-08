ارتفاع اضافي وملموس بالحرارة غدا والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس ربيعي مستقر ودافئ حيث تتخطى الحرارة معدلاتها الموسمية (معدل درجات الحرارة لشهر أذار على الساحل هي ما بين °١٣و °٢٢)
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: مشمس الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.
الإثنين: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانًا خاصة جنوب البلاد. يتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء
الثلاثاء: غائم جزئيًا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وظهور طبقات من الغبار في الاجواء يتحول الى غائم و تكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة خاصة في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.
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