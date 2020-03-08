المرعبي: في عيد المرأة العالمي تحية واحترام الى كل نساء لبنان والعالم

أكّد عضو "​كتلة المستقبل"​ النيابية ​طارق المرعبي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "المراة عنوان للأمل والأمومة والعطاء، وفي ​عيد المرأة العالمي​ العالمي تحية واحترام الى كل نساء ​لبنان​ والعالم".

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