حسن يعقوب: حسان دياب قدم الصدق رغم الوجع

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ ان رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ اطلق الاصلاح من خلال المصارحة، لان مصيبة ​لبنان​ تشكّلت من الكذب والخداع الذي غطى ​السرقات​ و​الفساد​.

وشدد يعقوب في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، على ضرورة اعلان الخطة الشاملة بعد خطوة اليوروبوند، لان ​الشعب اللبناني​ لا يمنح الثقة الا من خلال الوضوح والصدق حتى ولو كان قاسيا. وتابع قائلا "صديقك من صدَقك وليس من صدّقك،ومن ابكاك لا من اضحكك".