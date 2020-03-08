حسن يعقوب: حسان دياب قدم الصدق رغم الوجع

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب ان رئيس الحكومة حسان دياب اطلق الاصلاح من خلال المصارحة، لان مصيبة لبنان تشكّلت من الكذب والخداع الذي غطى السرقات والفساد.
وشدد يعقوب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على ضرورة اعلان الخطة الشاملة بعد خطوة اليوروبوند، لان الشعب اللبناني لا يمنح الثقة الا من خلال الوضوح والصدق حتى ولو كان قاسيا. وتابع قائلا "صديقك من صدَقك وليس من صدّقك،ومن ابكاك لا من اضحكك".
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