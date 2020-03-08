الصين.. آخر أرقام كارثة "فندق كورونا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty من أعمال الإنقاذ

وبعد حوالي 4 ساعات من وقوع الحادث، أعلنت بلدية كوانزو إنقاذ 38 شخصا من إجمالي 70 كانوا في فندق تشينجيا.

وأظهرت لقطات مصورة بثها موقع "بكين نيوز" الإلكتروني عمال إنقاذ بسترات برتقالية اللون يتسلقون فوق أكوام من الأنقاض، وينتشلون الناس من بينها، وينقلونهم لسيارات إسعاف.

وانهار الفندق حوالي الساعة 7:30 مساء (11:30 بتوقيت غرينتش)، السبت.

وقالت البلدية إن 36 مركبة إنقاذ في حالات الطوارئ، منها رافعات وحفارات، و67 سيارة إطفاء و15 سيارة إسعاف وما يزيد على 700 رجل إطفاء ومسعف ومنقذ متواجدون في موقع الحادث.

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وكوانزو مدينة ساحلية تطل على مضيق تايوان في إقليم فوجيان، الذي يقطنه ما يزيد على 8 ملايين شخص.

وذكرت "صحيفة الشعب" اليومية أن الفندق المنهار، الذي افتتح في يونيو عام 2018 يضم 80 غرفة.

وقالت حكومة إقليم فوجيان إنه بحلول، الجمعة، تم تسجيل 296 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتم وضع 10819 شخصا تحت الملاحظة، للاشتباه بأنهم خالطوا المصابين بالفيروس.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن السلطات أرسلت فريقا للطوارئ إلى الموقع.