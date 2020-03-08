انطلاق حملة التطعيم ضد مرض "الحصبة" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

انطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني في محافظة سوهاج، اليوم الأحد، وتستمر حتى 26 من شهر مارس الجاري، وتستهدف الفئة العمرية للأطفال من سن 9 أشهر إلى 6 سنوات.

وكانت مديرية الصحة في سوهاج أنهت أمس السبت، كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق حملة التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني، حسب تأكيدات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

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وأكد "جميعة" أن حملة التطعيم تعمل من خلال فِرق ثابتة ومتحركة لتغطية كافة المدن والقرى والمراكز للتطعيم في المنازل بالمجان، موضحة أن الفرق الثابتة تتواجد في الأماكن العامة مثل "محطات السكك الحديدية، مكاتب البريد، المواقف، مكاتب الصحة والوحدات الصحية، المستشفيات".

وأوضح الدكتور هاني جميعة أنه جرى اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لإتمام وإنجاح المبادرة الرئاسية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني في محافظة سوهاج في يومها الأول.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أن الحملة تستهدف على مستوى الجمهورية، تطعيم ما يقرب من 16 مليون طفل بكافة محافظات الجمهورية.