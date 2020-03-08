بالصور- وزراء الصحة والسياحة والطيران يلتقون بالسياح في معبد الكرنك

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:
تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد مناع وزير الطيران المدني معبد الكرنك صباح اليوم الأحد على هامش زيارة تفقدية لمحافظة الأقصر.
وحرص الوفد الوزاري على لقاء السياح وإدارة حوار مفتوح معهم، كما التقطوا معهم الصور التذكارية.
وقالت الدكتورة هالة زايد إن الوضع مطمئن للغاية ولا داعي للقلق حيال اكتشاف حالات حاملة لفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزيرة أن جميع الحالات التي اكتشفت لم تظهر عليها الأعراض، وجميعها في بؤرة واحدة وهي باخرة سياحية.
ومن المقرر أن يتفقد الوزراء عددًا من المواقع السياحية الأخرى بينها "مركز زوار معبد الكرنك وفندقين عائمين ثم يعقد الوزراء لقاءً مع مسئولي السياحة في المحافظة.
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