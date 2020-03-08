محافظ القاهرة يكرم 25 شهيدًا بحضور أسرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، حفل تكريم 25 من اسماء الشهداء بحضور أسرهم واللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، ونواب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورجال الشرطة والقوات المسلحة.

وقال المحافظ، إن الاحتفالية والتكريم نهجًا تواصله المحافظة بشكل دوري تخليدًا لذكرى شهدائنا الأبرار، مشيرًا إلى أن إطلاق اسمائهم على شوارع ومدارس العاصمة يتم بالتنسيق الكامل مع أسر الشهداء ووزارتي الداخلية والدفاع.

وأكد المحافظ، أن عطاء الشهداء وتضحيتهم بأنفسهم فخر لذويهم وللوطن لأنهم فدوا البلاد بأرواحهم للحفاظ على أمنها واستقرارها،

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وخلال حفل التكريم سلم محافظ القاهرة 3 من أسر الشهداء لوحات نحاسية تذكارية بأسماء المدارس التي تحمل اسماء أبناءهم تقديرًا لتضحياتهم وهم (الشهيد جندي مجند إبراهيم مصطفى إبراهيم على مدرسة المطرية الثانوية العسكرية بنين - الشهيد الرائد ماجد أحمد عبدالرازق على مدرسة الحلمية الثانوية بنات - الشهيد مقدم ماجد أحمد محمد صبري على مدرسة التحرير الإعدادية بنين".

وشدد عبدالعال، على أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة هو فخر للمنشأة وأن محافظة القاهرة لم ولن تنسى أبدًا أن تحتفي بشهداء الوطن وتسعي دائمًا لتكريم أسرهم الذين قدموا أغلى ما لديهم فداءً للوطن.

وأضاف المحافظ، أن نهج العاصمة هو وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التي تحمل اسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياتة وظروف استشهاده ليكون نموذجًا يحتذي به الطلاب.