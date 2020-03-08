الأوبرا العُمانية تلغي جميع فعاليتها لمدة شهر بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مسقط- (د ب أ):
أعلنت دار الأوبرا في سلطنة عمان، الأحد، إلغاء كافة الفعاليات والحفلات للفترة المتبقّية من شهري مارس الجاري وأبريل من الموسم الحالي بسبب الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا المتحور الجديد .
وأشارت الأوبرا العمانية، حسبما افادت وكالة الأنباء العمانية على حسابها بموقع "توتير" اليوم ، إلى إيقاف جميع الجولات السياحية في داري "الأوبرا" و"الفنون الموسيقية" حتى إشعار آخر.
وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 12.
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