مصر الجديدة للإسكان تبيع 3 قطع أراضٍ بقيمة 122 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إنها باعت 3 قطع أراضٍ بمدينة نيو هليوبوليس ومنطقة سيراتون بجلسة مزاد يوم الخميس الماضي بقيمة بلغت 122 مليون جنيه.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الأحد للبورصة أنها باعت قطعة أرض بمساحة 7 أفدنة بالحي التاسع بقيمة إجمالية قدرها 109 ملايين جنيه بمدينة نيو هليوبوليس.

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وباعت الشركة قطعتي أرض من الأراضي المتبقية بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة بقيمة إجمالية 13 مليون جنيه.

وتمتلك مصر الجديدة للإسكان محفظة أراضي، بمساحة تبلغ حوالي 28 مليون متر مربع، بينها عدد من الأراضي غير المستغلة تقدر بقيمة نحو 80 مليار جنيه.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.