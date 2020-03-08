تعرف على شروط وظائف وزارة الدفاع السعودية للرجال والنساء

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عبر بوابة القبول والتجنيد بدء التقديم في الوظائف العسكرية للرجال والنساء بمختلف فروع القوات المسلحة ضمن سلم الرتب العسكرية التالية رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول،رتبة جندي وفق شروط تم تحديدها من قبل وزارة الدفاع، من اليوم الأحد وسيظل مستمر حتى يكتمل العدد المطلوب.

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وأوضحت أن الوظائف تشمل القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة

شروط وزارة الدفاع للتوظيف:

الصواريخ الاستراتيجية والخدمات الطبية للقوات المسلحة، على ان يكون التقديم عبر بواية القبول والتجنيد الوحد، وكشفت الوزارة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لكلا الجنسين.

. أن يكون المتقدم من الرجال والنساء جنسيتهم سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

. ألا يكون محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

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. بالنسبة للرجال لا يقل عمره عن 17 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا، ولا يقل طوله عن 160 سم.

. للنساء، لا يقل سن المتقدمة عن 21 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا، ولا يقل طولها عن لا يقل طولها عن 155 سم.

. لا يكون موظف في أي جهة حكومية .

. أن يكون لائق طبيًا للخدمة العسكرية.

وأكدت الوزارة على ضرورة تعبئة البيانات بشكل صحيح حتى لا يتم الغاء الطلب المتقدم، ويمكن لكل الراغابين في شغل تلك الوظائف التسجيل والتقديم بموقع الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد.