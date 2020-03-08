درع هيئة الكتاب للمستشرق الروسي بيلياكوف

قامت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج، بإهداء المستشرق الروسي الكبير وأستاذ العلوم التاريخية، الدكتور فلاديمير بيلياكوف، درع الهيئة فى صورة الكاتب المصري القديم، وتم تسليم الدرع بالمكتب الثقافى المصري فى موسكو، وذلك بمناسبة اليوبيل الـ70 على ميلاده.
واستقبل الدكتور محمد نصر الجبالى، المستشار الثقافى المصري، الدكتور فلاديمير بيلياكوف، وسلمه درع هيئة الكتاب، وأعرب الجبالى عن سعادة المكتب الثقافى المصري في موسكو بتكريم شخصية عظيمة ومستشرق كبير وذلك لاسهاماته العديدة فى التقريب بين الشعبين، خصوصًا أن أغلب كتاباته عن مصر، ومنها كتابه المهم "المهاجرون الروس إلى مصر"، الذي تناول فيه هجرة الروس إلى مصر في
وأشار شريف جاد، رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفييتية الذي نقل الدرع إلى موسكو أن المستشرق الكبير شارك بمبادرة منالجمعية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في الشهر الماضي، وسبق له التعاون مع الجمعية في تقديم العديد من الندوات التي تتناول تاريخ العلاقات المصرية الروسية، ويعد بيلياكوف أحد أكبر أصدقاء مصر من المستشرقين الروس، ويكن لمصر عشقًا خاصًا، حيث عاش على أرضها قرابة الـ15 عامًا وكتب عنها حوالي 20 كتابًا في مواضيع مختلفة، منها 9 كتب باللغة الروسية للسائح الروسي بعنوان "اعرف مصر"، تناول في هذه الكتب أجمل وأهم معالم الحضارة المصرية والحياة المعاصرة.
من جانبه أعرب المستشرق الكبيير فلاديمير بيلياكوف في عيد مولده الـ70 عن سعادته بهذا التكريم المصري، خصوصًا من هيئة الكتاب، مؤكدًا أن مصر تستحق هذا الحب الكبير لما قدمته للبشرية من تراث عظيم، وأن زيارة مصر من وقت لآخر يعد أحد أهم مصادر سعادته.
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