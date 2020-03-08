ننشر تفاصيل جديدة انهيار فندق الحجر الصحي بالصين

قالت وزارة الطوارئ الصينية، اليوم الأحد، إن 6 أشخاص لقوا حتفهم في انهيار فندق كان يستخدم للحجر الصحي لأشخاص خشية إصابتهم بفيروس "كورونا" بمدينة تشيوانتشو، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق اليوم، أن 19 شخصا لا يزالوا عالقين تحت أنقاض فندق كان يُستخدم منشأة لعزل المصابين بفيروس "كورونا" وإنهارالسبت في شرق الصين.
وقال التلفزيون الصيني الرسمي إن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج 48 شخصا كانوا عالقين تحت الأنقاض، ولم يعط أي تفاصيل حول حالتهم الصحية.
وكان 67 شخصا في الفندق الواقع في مقاطعة فوجيان، لحظة انهياره.
وأظهرت تسجيلات مصورة على موقع"ويبو" عمال إنقاذ يعاينون حطام فندق "شنجيا"، الذي يضم 80 غرفة في مدينة تشوانتشو الساحلية، وبدت واجهة الفندق مدمرة تماما، بينما ظهر هيكل المبنى المعدني.
ولم يؤكد المسؤولون بعد سقوط قتلى جراء الحادث، وأفادت سلطات تشوانتشو أنه تم إرسال أكثر من 700 عنصر إنقاذ إلى الموقع برفقة سيارات إسعاف وحفارات ورافعات.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن بكين ستوفد ممثلين للحكومة المركزية إلى المدينة للمساهمة في جهود الإنقاذ.
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