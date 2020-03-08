العراق: إنهاء الحجر الصحي لمئات الحالات بمحافظة أربيل

أعلن محافظ أربيل فرست صوفي اليوم الأحد عن إنهاء الحجر الصحي لمئات الأشخاص بالمحافظة العراقية، بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ - في مؤتمر صحفي نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "عملنا على تطبيق جميع التعليمات الحكومية الخاصة باحتواء فيروس كورونا، كما شكلنا لجنة عليا للوقوف علي تقييم الإجراءات لاحتواء الفيروس".

وأوضح "أنه تم حجر 1351 حالة في حدود محافظة أربيل، 95%

منهم دخلوا عبر معبر حاج عمران الحدودي مع إيران، بينما تم دخول باقي الحالات عبر المطارات الدولية، ومنفذ المنذرية"، مشيرا إلى أنه "سيتم إنهاء الحجر الصحي اليوم لـ 957 شخصا بعد تأكيد عدم إصابتهم".وحذر محافظ أربيل من خطورة عدم الالتزام بتعليمات الحجر، خاصة للداخلين عبر المنافذ بطريقة غير شرعية"، لافتا إلى "ضرورة خضوعهم للحجر من أجل سلامتهم وسلامة باقي المواطنين".وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، في وقت سابق، عن تسجيل إصابة مؤكدة ثانية بفيروس كورونا في محافظة أربيل.إلى ذلك، أعلن مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي اليوم شفاء جميع مرضى فيروس كورونا، وقال الحجامي - في بيان - "إنه بمناسبة شفاء جميع مرضى فايروس كورونا في دائرتنا، تقرر منح كتاب شكر وتقدير لجميع منتسبي الدائرة".وأضاف أنه تم أيضا منح مكافأة مالية قدرها 100 ألف دينار لكل من قام بتشخيص ونقل وخدمة وعلاج المصابين.