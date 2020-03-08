اليونان تسجل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة اليونانية اليوم الأحد، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليصل إجمالي المصابين إلى 66 حالة.
قالت وزارة الصحة اليونانية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، "إن معظم الحالات لأشخاص زاروا إسرائيل، وعادوا إلى اليونان في الـ 27 منالشهر الماضي".
أضاف البيان: "معظم الحالات معزولة في منازلها وإن 21 حالة في المستشفى وحالتهم مستقرة".
أعلنت اليونان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 26 فبراير الماضي.
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