"الدفاع البريطانية" تعلن اعتراض مقاتلة روسية كانت متجهة إلى المجال الجوي للبلاد

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد أن سلاح الجو الملكي أرسل ست طائرات مقاتلة من طراز تايفون بعد رصد طائرة روسية متجهة نحو المجال الجوي البريطاني.

وأوضحت صحيفة (الجارديان) البريطانية - التي أوردت النبأ على موقعها الإلكتروني - أن المقاتلات حلقت في السماء في الوقت الذي كانت تتجه فيه الطائرة مجهولة الهوية نحو الساحل الشمالي الغربي لاسكتلندا.

وتابعت الوزارة إن المقاتلات رافقوا الطائرة وأجبروها على تغيير المسار، مضيفة

أنه تم اكتشاف فيما بعد أنها طائرة (توبوليف تو 95)، وهي طائرة روسية تستخدم كقاذفة استراتيجية وطائرة دورية بحرية على حد سواء.وقال متحدث باسم سلاح الجو الملكي البريطاني: "كانت هذه استجابة روتينية للطائرة الروسية التي اقتربت من المجال الجوي البريطاني وتم التنسيق مع العديد من حلفاء الناتو الآخرين."وأفادت الصحيفة أن هذا الحادث ليس الأول، فقد تم رصد قبل أسبوعين طائرة روسية متجهة نحو جزر شيتلاند حيث أُرسل سلاح الجو الملكي طائرة فوياجر وطائرتين مقاتلتين من طراز تايفون لاعتراض طائرة يُعتقد أنها قاذفة روسية من طراز توبوليف 95.وأوضحت الصحيفة أن وكالة أنباء سبوتنيك الروسية جددت اليوم تصريحات وزارة الدفاع الروسية السابقة بأن جميع الرحلات الجوية للقوات الجوية الروسية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون انتهاك الحدود الجوية للدول الأخرى. ولا تدخل الطائرات العسكرية الروسية المجال الجوي البريطاني؛ حيث تنتهي جميع حالات المرافقة دون حوادث.