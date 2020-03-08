5 كاميرات حرارية متنقلة ومتطورة لمحاصرة "كورونا" بمطار الكويت الدولي

اعتمدت وزارة الصحة الكويتية، تركيب 5 كاميرات حرارية متنقلة متطورة وحديثة في مطار الكويت الدولي؛ وذلك لفحص الركاب القادمين إلى البلاد، والكشف عن أحد أعراض فيروس (كورونا المستجد– كوفيد 19)، وهي درجة حرارة الجسم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وشملت الكاميرات الحرارية الجديدة مواصفات حديثة ومتطورة، تمكنها من التقاط الأعراض بشكل دقيق وسريع، كما أنها كاميرات متنقلة؛ وذلك لتسهيل نقلها لأي من بوابات المطار عند الحاجة.
وتقوم الكاميرات الحرارية الجديدة، بإعطاء إشارات عند رصد ارتفاع درجة حرارة أي راكب، بشكل سريع ودقيق، بمجرد مروره أمامها.
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