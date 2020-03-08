ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 39 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند إلى 39 حالة، وذلك عقب تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بالفيروس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت قناة إن.دي.تي.في. الهندية اليوم الأحد أن الحالات الخمسة الجديدة لأفراد أسرة واحدة في ولاية "كيرلا"، مشيرة إلى أن ثلاثة أفراد من الأسرة سافروا مؤخرا
من جانبه، قال وزير صحة ولاية "كيرلا" كيه كيه شايلاجا إنه تم إدخال حالات الإصابة الخمسة بفيروس كورونا المستجد إلى غرف العزل.
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