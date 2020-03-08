كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب المهاجرين.. بلغاريا تزود حدودها مع تركيا بأسوار وكاميرات حرارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عززت بلغاريا، حدودها مع تركيا مستعينة بشرطة الدرك بعد أول موجات للاجئين في تركيا صوب أراضي الاتحاد الأوروبي.

وزودت بلغاريا حدودها البالغ طولها 259 كيلومتراً مع تركيا، بأسوار وكاميرات حرارية، وكان وزير الدفاع البلغاري كراسيمير كاراكاتشانوف، صرح بأن تركيا لم تسمح لمهاجرين بالتوجه صوب بلغاريا.

وقالت بلغاريا، إنها مستعدة للاستعانة بالقوات المسلحة ونقل ما يصل إلى 1000 جندي وعتادهم إلى الحدود التركية.

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وشدد رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، على تطبيق اتفاق اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بكامل قوته، قائلًا: "الشيء المهم هو أن ينام البلغاريون في هدوء".

وأكد بوريسوف في مقطع فيديو على موقعه على فيس بوك خلال زيارته لإقليم شومن الواقع شمال شرق بلغاريا، أن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية الحدود قبل بضعة أعوام حتى انعدم تأثير الضغط من قبل المهاجرين.