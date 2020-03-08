كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. وفاة 6 في موقع انهيار فندق الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي ستة أشخاص مصرعهم و 28 لا يزالون محاصرين بعد انهيار فندق كان يستخدم في عزل الأشخاص الخاضعين للمراقبة لفيروس كورونا - الحجر الصحي - في مدينة تشيوانتشو الصينية، حسبما أعلنت السلطات، اليوم الاحد.

وقالت وزارة إدارة الطوارئ: "حتى الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت بكين، اليوم الأحد، أنقذت السلطات 43 شخصًا، وتم نقل 36 منهم إلى المستشفى".

وأظهرت صور من الموقع أن عمال الإنقاذ يرتدون القبعات الصعبة ونظارات واقية والكمامات التي تحمل الجرحى بعيدًا إلى الطاقم الطبي المنتظر الذين يرتدون ملابس بيضاء وأقنعة جراحية، حسبما اوردت وكالة "رويترز".

وقالت السلطات في مؤتمر إعلامي نظمته حكومة تشيوانتشو، اليوم الأحد: "وصلت إلى الموقع ليلة السبت، قوة إنقاذ تضم أكثر من 1000 شخص، بمن فيهم رجال الإطفاء وقوات الشرطة وغيرهم من المستجيبين لحالات الطوارئ".

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وأضافت، أنه من بين 71 شخصًا داخل الفندق وقت الانهيار، كان 58 منهم تحت الحجر الصحي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية شينخوا، استدعت الشرطة مالك المبنى، وهو رجل يدعى يانج، وأن الطابق الأول من المبنى كان قيد التجديد وقت الانهيار.

ويعتقد أن أكثر من 70 شخصًا قد حوصروا في البداية في المبنى المكون من سبعة طوابق والذي انهار مساء السبت.

تأتي أخبار الانهيار في الوقت الذي يستمر فيه انتشار COVID-19 في التباطؤ في الصين.