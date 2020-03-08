في يوم المرأة.. البوحسيني: قضية الريسوني استهداف للمرأة العامِلة في صحيفة مزعجة

“في 2020 نعيش وضعاً لا نحسد عليه”. بهذه العبارة عبّرت الناشطة الحقوقية لطيفة البوحسيني، عن الواقع الذي تطل به المرأة المغربية، اليوم الأحد، على الذكرى الـ110 لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف، 08 مارس من كل سنة.

وقالت البوحسيني، في حديث مع “اليوم 24″، إن الأجهزة الأمنية في المغرب “حرصت بأساليب الخسيسة على تشويه بعض النساء”، اللواتي منهن الصحافية في جريدة “أخبار اليوم” هاجر الريسوني.

وأشارت لطيفة البوحسيني إلى أن الأجهزة الأمنية لم تستهدف هاجر كشخص، بل استهدفت، حسب تعبيرها، “الصحافية الشابة التي تشتغل في صحيفة مزعجة للأجهزة الأمنية، والنظام السياسي في البلاد”.

مثلما كان المستهدف في قضية البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، “المرأة النشيطة ذات المسافة النقدية للسياسات العمومية والنطاق السياسي العام، وذات النفس الديمقراطي”، تضيف البوحسيني.

وكانت الصحافية هاجر الريسوني قد أدينت في شتنبر الماضي بالسجن عاماً واحداً بتهمتي “العلاقة الجنسية خارج الزواج، والإجهاض غير القانوني”، قبل صدور عفو ملكي أسقط عنها التهمة الأولى، وعاد بتهمة الإجهاض إلى مبدأ “قرينة البراءة”.

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وبين اعتقالها وعناقها للحرية، عانت الريسوني من ممارسات الأجهزة الأمنية في حقها، إذ اعتبر حقوقيون أن الخطير في قضيتها هو “إجبارها من قبل السلطات على الخضوع لفحوصات طبية، واقتيادها إلى المستشفى عنوة”، معتبرين هذه الأساليب “شكلاً من أشكال التعذيب المهين للمرأة”.

وأضافت الحقوقية لطيفة البوحسيني، أن من بين الانتهاكات التي طالت المرأة المغربية، في الآونة الأخيرة، “استعمال عدد من النساء، وتوظيفهن في ملفات يندى لها الجبين”، موضحة أن هذا التوظيف يتم في إطار “التضييق على حرية الرأي والتعبير”.

والمراد من وراء هذا الاستعمال، تضيف البوحسيني، هو القول إنه “لا صوت للنساء، فقط يُستعملن في أوضاع تمس بجوهر كرامتهن”.

وذكرت المتحدثة نفسها، أن الدولة من خلال هذه الأساليب، “تريد إسماع صوت آخر للنساء، كضحايا”، في مواجهة للصوت النسائي الذي “يظهر حرص المرأة على أن تكون صوتاً معبراً عن عمق المجتمع المدني المغربي، ويبرز شخصية النساء المغربيات وكرامتهن”.

