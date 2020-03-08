قررت إيطاليا، اليوم الأحد، المتاحف والمسارح وصالات السينما وغيرها من الأماكن الترفيهية في أنحاء البلاد في مسعى لمواجهة انتشارفيروس كورونا المستجد، بحسب مرسوم وقعه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.
وجاء في نص المرسوم الذي نشر على موقع الحكومة الإلكتروني أنه إلى جانب العزل الإجباري بحق 15 مليون شخص في أجزاء واسعة منشمال إيطاليا، أغلقت الحكومة من الأحد وحتى الثالث من أبريل الملاهي الليلية وصالات الكازينو والألعاب وغيرها من الأماكن المشابهة فيأنحاء البلاد.
لكن سيبقى من الممكن التردد إلى الأسواق أو إلى حانة أو مطعم، شرط احترام إبقاء مسافة متر على الأقل بين الزبائن.
من جهته أعلن حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو أمس السبت حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا بعد تسجيل عشرين إصابة جديدة.
وكشف حاكم الولاية في مؤتمر صحافي عن 21 إصابة جديدة مع حصيلة إجمالية تبلغ 76 في الولاية، مشيرا الى أن عشرة اشخاص نقلواالى المستشفى.
وأوضح أن حالة الطوارئ تتيح تسريع آليات شراء المعدات والاستعانة بطواقم مقدرا كلفة مكافحة الفيروس بالنسبة للولاية بثلاثين مليون دولارأسبوعيا.
وتم حتى الآن تأكيد أزيد من 300 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ، فيما تجاوز عدد الاصابات على المستوى العالمي سقفال 100 ألف.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. إيطاليا تغلق المتاحف والسينما ونيويورك تُعلن حالة الطوارئ في الولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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