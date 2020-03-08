طقس الأحد.. جو مستقر مع سماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، ليوم غد السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بدرجات حرارة نسبيا مرتفعة بكل من جنوب ووسط البلاد، وكذلك بالسهول الداخلية.

وسيكون الطقس مستقرا فوق كافة ربوع المملكة مع سماء صافية على العموم، هذا فضلا عن تشكل بعض السحب المنخفضة خلال الليل والصباح على السواحل الشمالية والوسطى، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية.

وسيلاحظ هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية، فيما ستهب الرياح معتدلة بالسواحل الوسطى، ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن الشرق داخل الأقاليم الجنوبية، بينما ستكون شمالية إلى غربية عموما بباقي المناطق الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 درجات و5 درجات بالأطلس، وبالمنطقة الشرقية وبالريف، وما بين 5 و10 درجات بالسايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و15 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية-الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل الشمالية والوسطى. وستكون ما بين 15 و20 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب-الشرقي للبلاد، وكذا جوار السواحل الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 20 و26 درجة بالسايس والسفوح الجنوبية-الشرقية وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 23 و28 درجة بالسهول، والجنوب-الشرقي للبلاد والسواحل الجنوبية. وستكون ما بين 29 و34 درجة بمنطقة سوس، والمناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى قوي الهيجان بين مهدية وطرفاية وبين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.