الأطر النسوية الفلسطينية: يوم المرأة العالمي حقوق لا أعياد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحتفل مؤسسات النسوية الفلسطينية في يوم المرأة العالمي اليوم في الثامن من آذار/ مارس، مشددة على طابعه النضالي السياسي فيما يحتفل العالم بـ"عيد المرأة" ، عارضة السياسات العنصرية المستفحلة اتجاه الفلسطينيون والفلسطينيات.

في هذه الفترة بالذات يُضيّق الخناق على غزة الأبية حيث يعيش حوالي مليوني شخص في سجن كبير يفتقدون فيه لأبسط الحقوق الإنسانية. وأمام "صفقة القرن " التي تستهدف حقوق النساء الفلسطينيات القومية كمجتمع عربي فلسطيني، وتهددها بسياسات الترانسفير، وصمت العالم على ما يرتكب من جرائم اتجاه كافة شعوب العالم وتفشي اجواء اليمينية والشعبوية في العالم.

وتكتب هذه المؤسسات سوية في بيان لها أنه "علينا مسؤولية الانتفاض ضد الاحتلال، العنصرية، الذكورية، الديكتاتورية السياسية وضد الفساد ومن أجل النضال لتحقيق الديمقراطية وبناء الدول المدنية الديمقراطية الحديثة التي تضمن المساواة والمواطنة الكاملة والحق في الاختلاف والحق في التنظيم وممارسة الحريات العامة التي تكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمساواة".

وتحيي هذه الأطر صمود النساء المناضلات الثائرات في أرجاء العالم العربي ضد أنظمة الاستبداد والقمع، وضد الرجعية والأصولية والسلفية الدينية والتوّاقات للديمقراطية والتعددية وللحريات العامة والخاصة على حدٍ سواء، وتنادي المنظمة بحق النساء للعيش حياة كريمة خالية من العنف بمختلف أشكاله، منددة ان من حق الشعب الفلسطيني أن يتمتع بالاستقلال، الديمقراطية، المساواة والعدالة الاجتماعية، وفي توفير الأمن لجميع المواطنين والمواطنات، مشددة على أن من حق الفلسطينيين في بناء مجتمعات تؤمن بالمساواة التامة بين المواطنين بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللون أو المعتقد أو المكانة الاجتماعية. مجتمعات مبنية على أسس علمانية تفصل بها جهاز الدولة عن الدين مؤمنة على الحرية والعدالة والمساواه لكافة ابناء وبنات مجتمعاتنا .

وتهنئ المؤسسات النسوية كافة المنظمات النسوية على نضالهن ومكافحتهن للعنف بكافة أشكاله : "كل عام وأنتن مناضلات حتى نبني مجتمعاتنا العادلة والديموقراطية ونحظى بالكرامة الإنسانية

جمعية نساء ضد العنف

مركز الطفولة - مؤسسة حضانات الناصره

مدرسة عايدة للباليه والرقص المعاصر

نعمت - نساء عاملات ومتطوعات-الناصرة-المثلث الجنوبي-ولواء الجليل المركزي

السوار- حركة نسوية عربية

جمعية الزهراء للنهوض بمكانة المرأة

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كيان - تنظيم نسوي

انتماء وعطاء

مجموعة من حقنا نعيش

نعم - نساء عربيات في المركز

اذار- المنتدى المهني لمحاربة جرائم قتل النساء

مهباخ- تغيير

منتدى الجنسانية

حركة النساء الديموقراطيات

إعلام – المركز العربي للحريات الاعلامية

معاً منتدى النساء العربيات في النقب

وناشطات نسويات

أصوات- المركز النسوي الفلسطيني للحريات الجنسية والجندرية".