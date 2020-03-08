يوم المرأة العالمي: حقائق ومعطيات عن النساء العربيات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ عدد النساء العربيات في إسرائيل لغاية العام 2017 في جيل 18 عاما فما فوق 445,476.

ويستدل من المعطيات الصادرة عن المسوحات الميدانية التي جرت في مركز البحوث الاجتماعية التطبيقية "ركاز" في جمعية الجليل أن تغييرا إيجابيا طرأ في العقد الأخير فيما يتعلق بالتعليم والثقافة والعمل والاقتصاد عند النساء العربيات.

أما في الجانب الصحي فيمكن الإشارة إلى التدهور في الوضع الصحي للنساء مقارنة بالرجال العرب والنساء اليهوديات.

كما أظهرت نتائج مسح العنف المجتمعي ازدياد هذه الآفة بشكل عام في المجتمع العربي وضد النساء بشكل خاص.

وفيما يلي بعض المعطيات المركزية والتي تلخص وضع النساء العربيات في الواقع الحالي.

معطيات ديمغرافية واجتماعية:

عدد الإناث في البلاد 696,535 نسمة. متوسط حجم الأسرة الفلسطينية في إسرائيل 3.92 فردا. (2017). بلغت نسبة المتزوجات 66.5% العمر الوسيط عند الزواج الأول 21 عاما. 9.8% حاصلات على شهادة لقب أول فأكثر. 76.1% من الإناث راضيات عن حياتهن. (راضية أو راضية جدا).

المشاركة في سوق العمل:

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بلغت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل 32.9% مما يشكل استمرارا للارتفاع على مدى سنوات العقد الأخير· النسبة الأعلى لمشاركة النساء في سوق العمل هي في الفئة العمرية 25-34 عاما إذ بلغت 56.3% مقارنة بنسبة 31.3% في سنة 2007. 40% من النساء يعتبرن أن المردود الاقتصادي هو العامل الأساسي الدافع لخرجهن إلى سوق العمل، في حين أن 51.1% من الحاصلات على تعليم عالٍ اعتبرن أن التأهيل العلمي هو الدافع لمشاركتهن في سوق العمل. وبلغت نسبة البطالة بين النساء العربيات 6.6% في الوقت الذي شكل التفرغ للعائلة ورعاية الأسرة السبب الأول لعدم مشاركتهن في سوق العمل 39.9%. أما 31.1% من النساء العربيات العاملات فيعملن في فرع التعليم مقارنة بـ19.4% من النساء اليهوديات، يليه فرع التجارة بنسبة 26.1% وفرع الصحة بنسبة 16.3%.

التعليم والثقافة:

العلوم التربوية والتدريس هي التخصصات الأكثر شيوعًا بين النساء، وصلت إلى نسبة 37.6% بالمقابل 13.5% بين الرجال. 18.4% من الطالبات الأكاديميات العربيات (2017) اخترن المهن الطبية المساعدة كمجال لتخصصهن مقارنة بـ8.6% في العام 2007 في حين 18% اخترن العلوم الاجتماعية و13.8% التربية وإعداد المعلمين ونحو 10.4% اخترن الطب. 58.6% من النساء (جيل 10 سنوات فأكثر) يستخدمن الحاسوب كما أن 32.5% يقرأن المجلات دائمًا أو أحيانًا.

الصحة:

15.6% من النساء العربيات يعانين من أمراض مزمنة. 58.7% من النساء في الجيل 60 عاما فما فوق يعانين من مرض السكري· وبلغت نسبة التدخين بين النساء العربيات (جيل 15 سنة فأكثر7.7 % في حين بلغت نسبة مدخنات النرجيلة 4.6%. أما ما نسبته 30.4% من الإناث يمارسن الرياضة (15 عاما وما فوق) والمشي هو الرياضة الأكثر شيوعا إذ يمارسنها 75.9% من الإناث. 31.4% من النساء يعانين من الوزن الزائد و13.4% يعانين من السمنة.

العنف ضد النساء:

ما يقارب 105,000 من النساء العربيات تعرضن لأحد أشكال العنف في العام 2018. ووصلت نسبة العنف ضد النساء في التجمعات السكنية المختلطة إلى 60.8% في المجمل وهي الأعلى، بواقع 59.1% تعرضن لعنف كلامي أو نفسي و20.9% للعنف الجسدي. وما يقارب 20,000 من النساء العربيات تعرضن لاعتداء أو تحرش جنسي خلال العام 2018. وحوالي 67,000 امرأة عربية تعرضن للعنف عبر الشبكات الإلكترونية (الإنترنت وغيرها). كما أن حوالي 230,000 من النساء العربيات (47.2%) أفدن أنهن لا يشعرن بالأمان بل يشعرن بأنهن مهددات ليكُنّ ضحايا للعنف.