حيفا: اندلاع حريق في بناية سكنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في بناية سكنية بمدينة حيفا، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أن "حريقًا هائلًا شب في مبنى سكني في شارع 'هرتسل' بمدينة حيفا، وهرعت إلى المكان سبعة طواقم تابعة للسلطة وشرعت بالعمل على إخماد النيران ومنع انتشارها، في حين عملت طواقم أخرى على البحث عن عالقين داخل المبنى".

إلى ذلك باشر خبراء الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.