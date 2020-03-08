عاجل.. اغتيال مسؤول أفغاني وحراسه في كابول

الأحد 8 مارس 2020

قتل مسلحون مجهولون، عضو مجلس إقليمي من إقليم لوجار واثنين من حراسه الشخصيين في العاصمة كابول.



وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز لوكالة الأنباء الألمانية إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على محمد ناصر غيرات، في منطقة الشرطة الثامنة بالعاصمة.

بدوره، أكد ديدار لاوانج، المتحدث باسم حاكم إقليم لوجار، وقوع الحادث، غير أنه تحدث عن 3 قتلى من حراسه الشخصيين وليس اثنين.

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وحتى اللحظة لم تعرف هوية الجناة أو الدافع وراء الحادث.

ويأتي هذا الحادث، بعد يومين من هجوم مسلح استهدف تجمعا سياسيا، أسفر عن مقتل 32 شخصا وجرح العشرات، في اعتداء تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويعد ذلك الهجوم، الأكثر دموية في أفغانستان منذ توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان نهاية الشهر الماضي.