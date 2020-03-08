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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الكويتية تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 62 والان مع التفاصيل
الأحد 8 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، 08/آذار/2020، عن إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.
وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد يرتفع بذلك إلى 62 حالة.
وانتقل الفيروس إلى الكويت عبر مواطنين عائدين من إيران التي انتشر فيها الفيروس بشكل كبير.
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