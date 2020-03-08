ارتفاع وفيات كورونا حول العالم إلى 3587 والصين تسجل 27 حالة

الأحد 8 مارس 2020

ارتفعت وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مستوى العالم إلى 3 آلاف و587 حالة منذ بداية تفشي المرض بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وبحسب مفوضية الصحة الوطنية الصينية ووكالة أنباء بلومبرج فإن الإصابات ارتفعت إلى 105 آلاف و494 شخصا.

ويكون بذلك عدد الإصابات خارج الصين 24 ألفا و799 شخصا والوفيات 490 حالة.

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحّة الوطنيّة الصينيّة، الأحد، وفاة 27 شخصا، ليصل إجمالي عدد الوفيّات في البلاد إلى 3097.

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وتم تشخيص 44 إصابة جديدة بكورونا، غالبيّتها سُجّلت في مقاطعة هوباي بؤرة انتشار الفيروس.

وفي كوريا الجنوبية سجلت السلطات الصحية 367 إصابة إضافية مؤكدة، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 7 آلاف و134 شخصا.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أن معظم الإصابات تركزت مجددا في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد، وأن من بين 367 حالة هناك 294 حالة تعود إلى تلك المنطقة.

وتعتبر المنطقة هي رابع أكبر مدينة من حيث تعداد السكان في البلاد، والذي يقدر بـ2.5 مليون نسمة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في دايجو 5 آلاف و378 شخصا.