السلطات العراقية تعلن إغلاق 5 منافذ حدودية مع إيران

الأحد 8 مارس 2020

أعلنت السلطات العراقية، الأحد، إغلاق 5 منافذ حدودية مع إيران أمام حركة التبادل التجاري، بداية من اليوم ولمدة أسبوع، في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا.



وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للمنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، في بيان له نشرته وسائل إعلام عراقية: "تم غلق المنافذ البرية (الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي) أمام حركة التبادل التجاري مع إيران".

وأوضح أن هذا الإجراء سيبدأ اليوم ويستمر حتى 15 من مارس/آذار الجاري، تنفيذا لأمر اللجنة رقم (64) برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء.

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وفيما يتعلق بالمسافرين العراقيين، لفت المسؤول نفسه إلى أنه سوف يتم منع دخولهم عبر المنافذ المشار إليها بعد التاريخ ذاته، على أن يستخدموا لاحقا مطاري بغداد والبصرة فقط.

وخوفا من تفشي كورونا في العراق، والذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 38 آخرين، أصدرت السلطات العراقية قرارات أوصت بموجبها بإغلاق المدارس والجامعات حتى 21 مارس/آذار الحالي، وتخفيض ساعات العمل في المؤسسات الحكومية إلى النصف، إضافة إلى فتح المحال التجارية لمدة 3 ساعات فقط يوميا.

وفي إيران ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 145 حالة، فيما سُجلت 5823 إصابة.