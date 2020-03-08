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شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمني تصد هجمات حوثية على آخر معاقلها في الجوف والان مع التفاصيل
الأحد 8 مارس 2020
تمكنت قوات الجيش اليمني من صد سلسلة هجمات دامت لعشرين ساعة في جبهة السليلة شمال غرب منطقة اليتمة بمديرية خب الشعف.
وذكرت مصادر عسكرية أن ميليشيا الحوثي شنت هجوماً كبيراً وموسعاً في تلك المنطقة إلا أن الجيش تمكن من صده وتكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد.
وأشارت المصدر إلى أن المقاتلات الحربية شنت أكثر من 15 غارة لمنع تقدم مسلحي المليشيا.
يشار إلى أن مديرية خب الشعف وأجزاء من مديرتي الحزم وبرط العنان هي آخر معاقل الشرعية في محافظة الجوف
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