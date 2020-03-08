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قوات الجيش اليمني تصد هجمات حوثية على آخر معاقلها في الجوف

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 8 مارس 2020

تمكنت قوات الجيش اليمني من صد سلسلة هجمات دامت لعشرين ساعة في جبهة السليلة شمال غرب منطقة اليتمة بمديرية خب الشعف.

 

وذكرت مصادر عسكرية أن ميليشيا الحوثي شنت هجوماً كبيراً وموسعاً في تلك المنطقة إلا أن الجيش تمكن من صده وتكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد.

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وأشارت المصدر إلى أن المقاتلات الحربية شنت أكثر من 15 غارة لمنع تقدم مسلحي المليشيا.

 

يشار إلى أن مديرية خب الشعف وأجزاء من مديرتي الحزم وبرط العنان هي آخر معاقل الشرعية في محافظة الجوف

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