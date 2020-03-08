شكرا لقرائتكم خبر عن هل أصيب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا؟ والان مع التفاصيل

الأحد 8 مارس 2020 أكد مسؤولون في البيت الأبيض وجود إصابة مؤكدة بكورونا لشخص حضر مؤتمرا سياسيا شارك فيه الرئيس #ترامب.

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