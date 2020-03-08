مليشيا الحوثي تختطف مواطنين وتعتدي على اثنين آخرين في إب

الأحد 8 مارس 2020

تواصل مليشيا الحوثي بمحافظة إب، وسط اليمن، ممارسة الانتهاكات ضد المدنيين.



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وأوضحت مصادر أن مليشيا الحوثي اختطفت مواطناً بمديرية الظهار وآخر بمديرية ريف إب، ونهبت ما بحوزتهم من أموال، واقتادتهما إلى أحد سجونها بمدينة إب، بعد يوم من إختطاف خمسة مواطنين بعدد من مديريات المحافظة.

إلى ذلك، قام مدير قسم شرطة شبان جنوب مدينة إب المعين من قبل المليشيا الحوثية، بالاعتداء بالضرب المبرح على شابين يعملان سائقان لدراجتين ناريتين، وزج بهما داخل السجن.

وكان منزل المواطن المغترب "بركات البعداني" الكائن في منطقة سائلة جبلة جنوب مدينة إب، تعرض لسرقة أكثر من 22 مليون ريال يمني وسط فلتان أمني زادت معها جرائم القتل والسرقات والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة