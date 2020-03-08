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"كورونا" يقضي على مرجعيتين وقاضيا في إيران خلال الساعات الماضية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 8 مارس 2020

واصل فيروس كورونا المستجد حصد رؤوس إيرانية كبيرة بينها مرجعيات دينية بارزة.

 

وأعلن اليوم في إيران عن وفاة حجة الاسلام سيد رضا مدرسى" أبرز خطباء ومعممي قم بالفيروس.

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كما أعلن عن وفاة موسی تراب ‌زاده كبير قضاة محكمة الاستئناف في مدينة غيلان والمدعي العام السابق لأستانة الأشرفية.

 

وقتل الفيروس حجة الاسلام سيد مصطفى امينى شيخ ومعمم يعمل في دائرة المعارف في قم

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