شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يقضي على مرجعيتين وقاضيا في إيران خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

الأحد 8 مارس 2020 واصل فيروس كورونا المستجد حصد رؤوس إيرانية كبيرة بينها مرجعيات دينية بارزة.

وأعلن اليوم في إيران عن وفاة حجة الاسلام سيد رضا مدرسى" أبرز خطباء ومعممي قم بالفيروس. Advertisements كما أعلن عن وفاة موسی تراب ‌زاده كبير قضاة محكمة الاستئناف في مدينة غيلان والمدعي العام السابق لأستانة الأشرفية. وقتل الفيروس حجة الاسلام سيد مصطفى امينى شيخ ومعمم يعمل في دائرة المعارف في قم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يقضي على مرجعيتين وقاضيا في إيران خلال الساعات الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.