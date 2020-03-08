شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إيطاليا تتأهب لإغلاق منطقة لومباردي بعد تزايد حالات الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:32 صباحًا, 8 مارس 2020 م المناطق _ وكالات تتأهب إيطاليا لفرض إغلاق فعلي على منطقة لومباردي والتي تضم مدينة ميلانو العاصمة المالية للبلاد في إطار إجراءات صارمة جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات الجديدة إبلاغ الناس بعدم الدخول أو الخروج من لومباردي التي يقطنها نحو عشرة ملايين نسمة بالإضافة إلى 11 إقليما في أربع من مناطق إيطاليا التسع عشرة الأخرى ، كما سيتم إغلاق كل المتاحف والصالات الرياضية والمراكز الثقافية ومنتجعات التزلج وأحواض السباحة في المناطق المستهدفة.

وكان من المقرر أن يبدأ سريان المرسوم اليوم ولكنه أُجل بعد أن طلب ساسة محليون مزيدا من الوقت لمراجعة هذه القيود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تتأهب لإغلاق منطقة لومباردي بعد تزايد حالات الإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.