شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة وحالة «حرجة» بسبب كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة فقط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات في الكويت إلى 62 حالة. وقالت الصحة بأن 3 من المصابين بفيروس كورونا فقط في العناية المركزة بينهم حالة واحدة بحالة حرجة.

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