اخبار العالم

اغتيال عضو مجلس إقليمي وحراسه في كابول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال عضو مجلس إقليمي وحراسه في كابول والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مسؤول اليوم الأحد أن عضو مجلس إقليمي من إقليم لوجار وسط أفغانستان، إلى جانب اثنين من حراسه الشخصيين قُتلوا في العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على محمد ناصر غيرات في منطقة الشرطة الثامنة بالمدينة صباح اليوم الأحد.

Advertisements

وأكد ديدار لاوانج، المتحدث باسم حاكم إقليم لوجار وقوع الحادث، لكنه قال للـ(د.ب.أ) إن غيرات قُتل إلى جانب ثلاثة من حراسه الشخصيين ليس أثنين.

وتابع أنه لم يُعرف بعد منفذي الهجوم ولا الدافع ورائه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اغتيال عضو مجلس إقليمي وحراسه في كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا