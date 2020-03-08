شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال عضو مجلس إقليمي وحراسه في كابول والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مسؤول اليوم الأحد أن عضو مجلس إقليمي من إقليم لوجار وسط أفغانستان، إلى جانب اثنين من حراسه الشخصيين قُتلوا في العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على محمد ناصر غيرات في منطقة الشرطة الثامنة بالمدينة صباح اليوم الأحد.

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وأكد ديدار لاوانج، المتحدث باسم حاكم إقليم لوجار وقوع الحادث، لكنه قال للـ(د.ب.أ) إن غيرات قُتل إلى جانب ثلاثة من حراسه الشخصيين ليس أثنين.

وتابع أنه لم يُعرف بعد منفذي الهجوم ولا الدافع ورائه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.