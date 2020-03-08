ومن المعارض الثقافية العالمية التي تم تأجيل بعضها وإلغاء أخرى بسبب فيروس كورونا هي : معرض الرياض الدولي للكتاب وكان مقرر انطلاقه في 2 أبريل / نيسان معرض لندن الدولي للكتاب وكان مقرر أن يقام من 10 إلى 12 مارس /اذار معرض لايبزيج للكتاب والذي ألغته الحكومة الألمانية في شرق البلاد الغاء الدورة الـ 40 من معرض باريس الدولي للكتاب بقرار من اتحاد الناشرين الفرنسيين إلغاء مهرجان الشارقة القرائي للطفل إلغاء معرض الأطفال في بولونيا Advertisements إلغاء الدورة الثلاثين من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب تأجيل معرض بغداد الدولي للكتاب الى يوم 14 وحتى 23 أبريل / نيسان تأجيل معرض اربيل للكتاب المقرر انطلاقه ابريل /3 نيسان الى اشعار آخر تأجيل مهرجان الشرق الأقصى الأسيوي حتى 26 يونيو / حزيران تأجيل مهرجان البحرين السينمائي الدولي لأجل غير مسمى كما قررت أوبرا باريس منع دخول الزوار من مصابي الأنفلونزا كإجراء وقائي



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كانت هذه تفاصيل خبر اثنان منها في العراق.. 'كورونا' يلغي معارض ثقافية عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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