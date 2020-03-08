الحكيم يتلقى خبرا مفجعا من كربلاء

وصف رئيس تيار الحكمة، اليوم الاحد، مصرع واصابة العشرات من اهالي كربلاء في حادث مروري اثناء تاديتهم زيارة في سوريا بأنه "خبر مفجع".
وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "خبر مفجع تلقيناه بوفاة واصابة العشرات من المواطنيين العراقيين من احبتنا في كربلاء اثناء توجههم لزيارة المراقد المقدسة في العاصمة السورية دمشق جراء حادث مروري مؤسف".
وطالب الحكيم، وزارة الخارجية العراقية "بمتابعة الحادث المؤسف والتعرف على ملابساته وكشف تفاصيله امام الرأي العام".
وطالب الحكيم، وزارة الخارجية العراقية "بمتابعة الحادث المؤسف والتعرف على ملابساته وكشف تفاصيله امام الرأي العام".
ولقي نحو 28 شخصا واصيب نحو 30 اخرين بحادث تصادم مروري في سوريا لزوار عراقيين كانوا متوجهين لاداء مراسيم زيارة السيدة زينب في دمشق.
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