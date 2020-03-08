بالارقام.. علي عدنان يتألق ويساهم بالفوز الاول لوايتكابس في الدوري الاميركي

2020-03-08 | 09:05
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واصل نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي علي عدنان، تألقه وساهم في قيادة فريقه للفوز الاول بالدوري الاميركي MLS.
ونجح فانكوفر وايتكابس في تخطي لوس انجلوس كالكسي بنتيجة 1-0، حيث صنع عدنان هدف اللقاء الوحديد الذي وقع عليه اللاعب توساينت ريكيتس في الدقيقة 75.
عدنان لعب 90+7 دقيقة كاملة وحصل على ثاني اعلى تقييم في المباراة بمعدل 7.9 من 10.
وفيما يلي ارقام عدنان في المواجهة:
الاستحواذ: 5.5%.
نسبة التمريرات الناجحة: 78%.
المراوغات الناجحة: 2.
الالتحامات الهوائية الناجحة: 2.
الالتحامات الارضية الناجحة: 2.
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