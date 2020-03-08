شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة الكويتية تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 62 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، 08/آذار/2020، عن إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

Advertisements وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد يرتفع بذلك إلى 62 حالة. وانتقل الفيروس إلى الكويت عبر مواطنين عائدين من إيران التي انتشر فيها الفيروس بشكل كبير.

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