البنتاجون يعلن إصابة ثالث جندي أمريكي بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أصيب جندي أمريكي من مشاة البحرية (مارينز) بفيروس كورونا الجديد، وهو يعد ثالث حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لعسكري بجيش الولايات المتحدة.



وذكرت وزارة الدفاع الأمريكي (البنتاجون)، الأحد، أن التحاليل الطبية أثبتت إصابة الجندي بفيروس كورونا بعد عودته من السفر للخارج.

وقال متحدث باسم البنتاجون، إن "الجندي كان قد عاد في الآونة الأخيرة من الخارج حيث كان في مهمة رسمية. وتم إبلاغ وزير الدفاع مارك إسبر والبيت الأبيض".

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وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن العسكريين الآخرين موجودان في إيطاليا وكوريا الجنوبية.

وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 12 شخصا، عندما أبلغت مقاطعة كينج في واشنطن عن أحدث الوفيات.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية، 97 ألفا و522 شخصا على مستوى العالم.

وانتشر المرض في 85 دولة ومنطقة؛ ما أسفر عن مقتل 3 آلاف و346 حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية، ووكالة أنباء بلومبرج.