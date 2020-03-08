مسؤول نمساوي: أردوغان يستخدم اللاجئين كسلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

أنقرة - الخليج 365

اعتبر مسؤول نمساوي بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستخدم اللاجئين كسلاح.



واتهم المستشار النمساوي، سبستيان كورتس، الأحد، أردوغان باستخدام ورقة اللاجئين كسلاح ضد أوروبا.

وطالب كورتس في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "كرونة" النمساوية، الاتحاد الأوروبي بتوفير حماية للحدود اليونانية.

وقال إن "أردوغان تلقى أموالا كثيرة من الاتحاد الأوروبي لتوفير الرعاية للاجئين، لكنه يستخدم اللاجئين كسلاح".

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وأشار مستشار النمسا، إلى أن الرئيس التركي ينظم اللاجئين، ويدفعهم لاقتحام حدود دولة أخرى، من أجل تركيع الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا "أن هذا الأمر غير مقبول" وأن بلاده تدينه بشدة.

ودعا كورتس الاتحاد الأوروبي بالرد على ابتزاز أردوغان، بتوفير الحماية لمنطقة الحدود اليونانية" في ظل تدفق اللاجئين.

وقبل أيام، فتحت تركيا الحدود أمام اللاجئين للعبور إلى اليونان، في انتهاك واضح لاتفاق اللاجئين الموقع بين الاتحاد الأوروبي وانقرة في ٢٠١٦.

ويهدف الاتفاق للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا بشكل غير شرعي، مقابل منح أنقرة ٦ مليار يورو لتوفير الحاجات الأساسية للاجئين على أراضيها.

وحاليا، يحاول أردوغان من خلال فتح الحدود جر أوروبا إلى مستنقع الحرب السورية، حيث يسعى للحصول على تأييد أوروبي لعملياته العسكرية شمالي سوريا خصوصاً في إدلب، كما أنه يريد من جهة أخرى الحصول على المزيد من الأموال من أوروبا".

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يبتز فيها أردوغان أوروبا عبر ورقة اللاجئين، حيث سبق أن استخدمها في العديد من المناسبات، وتحديدا كلما أراد إجبار بلدان القارة العجوز على الاصطفاف وراءه في حروبه الخارجية سواء في سوريا أو ليبيا.